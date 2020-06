VIDEO RELACIONADO – Mañalich proyecta pandemia hasta la primavera ( 02:23)

El Ministerio de Salud respondió el lunes a las publicaciones en Twitter que aseguran que la universidad donde estudió el ministro Jaime Mañalich no imparte un máster en Epidemiología.

Bueno, en honor al cumpleaños de Jaime #Mañalich, vengo a contarles una historia sobre el Ministro de Salud. La universidad donde estudió NUNCA ha tenido un Master en Epidemiología.#MañalichMiente #RenunciaMañalich#FelizCumpleañosBigBoss Corre el hilo pic.twitter.com/7FiWxEeNMZ — Pepo (@pepokiss) June 7, 2020

El sitio web oficial del Minsal detalla en el apartado sobre la trayectoria del ministro que Mañalich se graduó “como médico cirujano con especialidad en nefrología, comenzando su carrera en el Hospital José Joaquín Aguirre de la capital, entidad en la que permanecería quince años”.

“Posteriormente realiza un máster en Epidemiología y Bioestadística de la Universidad McMaster de Canadá”, agrega.

Fueron esos últimos los estudios que causaron el debate en redes sociales. Durante la tarde del lunes, el Minsal reiteró en Twitter que el secretario de Estado posee un máster en Epidemiología y Bioestadística en la Universidad McMaster de Canadá.

Frente a una publicación en Twitter sobre estudios de posgrado del ministro Jaime Mañalich, aclaramos que posee un máster en Epidemiología y Bioestadística en la Universidad McMaster de Canadá. — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 8, 2020

Más adelante, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, dijo en un punto de prensa que “el ministro Mañalich sí cursó un master en la Universidad de Canadá, que es independiente del área de Epidemiología y Bioestadística de esa universidad y es un master en Epidemiología y Bioestadística como dice efectivamente el ministro Mañalich y el tuit del Ministerio de Salud”.

“¿Qué es lo relevante de este tema? Que el ministro es un ministro de Salud, médico, con una especialidad en medicina interna, con una subespecialidad en nefrología, que además tiene un máster en Salud Pública entre comillas, porque es Epidemiología y Bioestadística que tiene que ver con salud pública y eso es muy relevante para decir que tiene todas las competencias técnicas”, explicó la vocera.

Posteriormente, el Minsal nuevamente hizo uso de Twitter para mostrar el certificado, el que evidencia su grado de Máster de Ciencias en la universidad canadiense, aunque no indica detalles sobre la especialidad en Epidemiología y Bioestadística.

Adjuntamos certificado otorgado por la Universidad McMaster de Canadá, al ministro Jaime Mañalich, tras haber aprobado sus estudios de posgrado en dicha institución. https://t.co/Uk1RNQswBW pic.twitter.com/xCkhPIUDzO — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 8, 2020

Por otro lado, la biblioteca de la Universidad McMaster contiene la tesis del ministro, titulada “An economic evaluation and quality of life assessment of end-stage renal disease treatment in Chile” (“Una evaluación económica y de la calidad de vida en el tratamiento de la enfermedad renal en etapa terminal en Chile”).