Gran Maestro de la Masonería chilena e influencia de la institución: “Cuando voy a una logia, yo veo hermanos: yo no veo jueces, no veo parlamentarios”

Sebastián Jans se refirió en Influyentes de CNN Chile al escenario del país, respondiendo también a los comentarios que apuntan a una elevada influencia de la masonería en instituciones como el Poder Judicial.

“La masonería es una institución honorable, una institución que permanentemente está haciendo cosas de bien”.

Así respondió Sebastián Jans, Gran Maestro de la Masonería chilena, al ser consultado en Influyentes de CNN Chile sobre el rol que juega la institución en nuestro país, cuestionando lo que calificó como una “obsesión conspiranoica” que apunta al poder que ésta tendría.

“La transparencia es absoluta. La gente sabe en regiones dónde están las casas masónicas, la gente sabe los colegios que son levantados por las logias. Aquí vemos una mirada conspirativa que a veces raya en una obsesión conspiranoica contra la masonería”, indicó Jans.

“La masonería está formada por gente honesta, por gente decente, profesionales, académicos, gente que está todos los días haciendo un esfuerzo en nuestras logias, a través de nuestras logias, por mejorar como personas”, añadió.

Gran Maestro y caso Hermosilla: “Es gravísimo”

Como ejemplo, Jans afirmó que no sabe cuántos de sus 13 mil miembros son jueces, pese a comentarios que abordan la influencia de los masones en la judicatura. “En la logia a nadie le importa que sea juez, sea un hombre de mucho éxito económico, o sea, una persona, digamos, de tal o cual característica”, afirmó el Gran Maestro, añadiendo que “para mí, cuando voy a una logia, yo veo hermanos, yo no veo jueces, no veo parlamentarios”.

En relación a la crisis generada por el Caso Hermosilla en los tribunales, Jans afirmó que “yo tengo una objeción ética de fondo a las conductas que han sido señaladas por la prensa. Ahora, obviamente son cosas graves, gravísimas. O sea, un abogado no puede manejar los temas del país como si fuera una situación de interés particular, y eso es gravísimo”,