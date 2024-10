“Gracias por tu enorme legado”: Muere Ruth Olate, histórica dirigenta de las trabajadoras de casa particular

En 2015, quien fuera la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap) durante 10 años, fue diagnosticada con cáncer.

En horas de la noche de este martes, se informó la muerte de Ruth Olate, histórica dirigenta sindical de las trabajadoras de casa particular.

Quien fuera la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap) durante 10 años, había sido diagnosticada con cáncer en 2015.

Reacciones a su fallecimiento

La noticia del su fallecimiento fue confirmada por la presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), Paula Narváez, en redes sociales.

Con mucha tristeza he recibido la noticia de la partida de Ruth Olate. Deja un enorme legado con su trabajo incansable por el avance en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular. Todos quienes la conocimos supimos de su preciosa calidad… pic.twitter.com/xGw4HAeLFU — Paula Narváez (@paulanarvaezo) October 23, 2024

“Con mucha tristeza he recibido la noticia de la partida de Ruth Olate. Deja un enorme legado (…) Todos quienes la conocimos supimos de su preciosa calidad humana, sensible, cariñosa y generosa”, escribió en X (ex Twitter).

La subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal, sostuvo que “desde el Ministerio de la Mujer expresamos nuestras más sinceras condolencias por la partida de Ruth, histórica defensora de los derechos de las trabajadoras de casa particular”.

“Ruth dedicó su vida a dignificar una labor invisibilizada, abriendo caminos y rompiendo barreras que parecían inquebrantables. Hoy su legado nos inspira a seguir adelante, trabajando por la equidad y la justicia, tal como ella lo hizo con tanta convicción”, agregó.

A Vidal se sumó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: “La partida de Ruth Olate es muy triste. Tuve el privilegio de conocerla y ser testigo de su extraordinario trabajo como dirgenta sindical y presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular”.