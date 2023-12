Luego de más de dos días de audiencia de formalización, tanto Camila Polizzi como los hermanos Sebastián y Diego Polanco, el exjefe de gabinete del Gore Biobío, Rodrigo Alarcón Quezada, y el exjefe de la División de Desarrollo Social, Simón Acuña Medina, quedaron bajo arresto domiciliario total, en el marco de la investigación de la arista “lencería” del Caso Convenios.

Tras esto, el actual Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, salió al paso de las declaraciones en su contra durante la audiencia de formalización.

El abogado de uno de los imputados aseguró que su defendido no incurrió en ningún delito y que solo se ciñó a su trabajo de “coordinación y gestión”. En caso de existir responsabilidades, estas recaerían sobre su jefe, es decir, el actual gobernador.

La autoridad regional comentó: “Da lo mismo, si me duele o no, me voy a atener con mucho rigor a lo que he declarado en reiteradas oportunidades y lo vuelvo a decir. Voy a colaborar en todo lo que corresponda”

“Mi conducta en materia de probidad ha sido la misma toda la vida. Voy a colaborar en todo lo que corresponda porque siento que es mi deber, como jefe de este servicio, ayudar a que se establezca la verdad“, agregó.

En esta misma línea, aseguró que en los tribunales “veremos las cosas que correspondan”: “En los tribunales es donde se debe decir la verdad. Ahí determinaremos y será no mi opinión, sino la de un tribunal independiente de la República, quien resuelva”, dijo.