Gonzalo Durán niega “trampolín político”, rechaza polémica por polera del Apruebo y destaca buena relación con Carabineros

El presidente Boric nombró a alcalde Gonzalo Durán como delegado de la Región Metropolitana. Desde la oposición, criticaron la designación y acusaron que está utilizando la instancia para una eventual carrera parlamentaria. Además, la UDI lo emplazó a disculparse con la policía por haber utilizado una polera del “perro matapacos”.

Tras ser nombrado delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán -quien aún es alcalde de Independencia hasta la decisión del Concejo Municipal- negó que su designación la esté utilizando como “trampolín político” para una eventual carrera parlamentaria y destacó su buena relación con el alto mando de Carabineros.

¿Qué pasó?

Luego de la renuncia de Constanza Martínez, quien buscará competir para encabezar la mesa directiva del Frente Amplio, el mandatario nombró al jefe comunal como su reemplazo.

La noticia fue celebrada en sectores oficialistas, sin embargo, desde la oposición rechazaron la decisión, afirmando que el jefe de Estado “sigue pagando favores políticos”. Incluso, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emplazaron a Durán a disculparse con Carabineros por haber utilizado una polémica polera.

En concreto, la controversia es por fotografías donde se ve Gonzalo Durán en 2022 utilizando una polera con la consigna de la opción Apruebo y en la imagen se ve una caricatura del denominado perro Negro Matapacos. Al respecto, los diputados Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri indicaron que debe pedir perdón a la institución, ya que, por el uso de la prenda, “sería un pésimo comienzo para alguien que tiene el deber de coordinarse con ambas policías”.

Esta es la verdadera cara del gobierno.

Designan alcalde octubrista (el de la polera del perro matapaco) delegado presidencial de la RM @Duranbaronti

Esto es lo que son… , no creen en Carabineros y avalaron la violencia pic.twitter.com/OHKwWFyQtF — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) July 2, 2024

Respuesta de Durán

Durante un punto de prensa de este martes, se le consultó a Gonzalo Durán por las críticas desde la oposición sobre la prenda de vestir. “La única polera que he usado en mi vida que ha sido objeto de controversia es una polera que me regalaron en una actividad del Apruebo, en el contexto del proceso constituyente 1. Es una polera que no tiene expresión alguna en contra de ninguna institución ni persona, que no tiene expresión alguna de ofensa hacia ninguna persona”, respondió.

Junto a ello, destacó su “larga trayectoria” de trabajo colaborativa con ambas policías: Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Incluso, recordó que fue jefe de seguridad de la Región Metropolitana durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet y que durante su gestión municipal ha trabajado “codo a codo” con las autoridades.

“Sin perjuicio de eso, y con el convencimiento de que para enfrentar los desafíos en materia de seguridad hay que trabajar colaborativamente siempre con las policías, en el contexto de la crítica que entiendo probablemente en un momento de más polarización que se produjo en algún momento por esta polera, adicionalmente tomé el resguardo de tener una extraordinaria conversación con el alto mando de Carabineros, que ha dado complemente por superado este episodio hace mucho tiempo”, continuó.

De este modo, Durán afirmó que revivir la polémica es “simplemente una manera de contribuir a nuevamente generar divisiones en torno a lo que nos une”, y “lo que nos use es que todas las instituciones del Estado, más las policías, tenemos que trabajar colaborativamente para derrotar a la delincuencia, para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, para recuperar los espacios públicos. Y créanme, yo con el alto mando de Carabineros, con quien tengo una excelente relación, vamos a seguir trabajando en esa relación”.

Durán también aprovechó el espacio para negar que el nombramiento como delegado presidencial metropolitano lo esté utilizando como “trampolín político” para una eventual carrera parlamentaria. Esto debido a que ya no puede postular nuevamente a la alcaldía.