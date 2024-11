Delegado Gonzalo Durán confirma desalojo programado de Toma Dignidad en La Florida tras devastador incendio

El delegado presidencial de la Región Metropolitana afirmó que, junto al municipio, llevan al menos cuatro meses trabajando en un catastro para llevar a cabo el desalojo de manera ordenada y, además, ofrecer una solución definitiva al problema habitacional de la zona.

A raíz del voraz incendio que se desató en la madrugada de este martes en la Toma Dignidad, ubicada en la comuna de La Florida, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó el inicio de un proceso de desalojo programado para los vecinos del sector.

Durán destacó que el trabajo colaborativo realizado en los últimos meses entre los equipos municipales y las autoridades permitirá abordar la situación de forma ordenada y sin recurrir a la violencia.

“Lo importante es ponernos de acuerdo en qué hacemos para resolver el problema. Mi responsabilidad es trabajar para resolverlo”, aseguró el delegado presidencial.

El proceso, que no es reciente, según Durán, se ha venido gestionando desde hace varios meses, con el objetivo de dar una solución a largo plazo. “Este no es un problema generado ahora, y es por eso que en cuatro meses hemos trabajado de manera seria y colaborativa con los equipos municipales. Eso nos va a permitir iniciar el retiro programado de la toma”, agregó.

Durán explicó que el catastro realizado busca identificar las condiciones de cada una de las familias que habitan en la toma, para poder ofrecerles alternativas de reubicación. En lugar de un desalojo violento, la idea es llevar a cabo un “retiro programado”, con la colaboración tanto de los residentes como del municipio.

El delegado también aseguró que el proceso comenzará de inmediato y se llevará a cabo con celeridad. “Vamos a hacerlo muy rápidamente, es un proceso que se inicia ahora”, concluyó, dejando en claro que el objetivo es dar una solución definitiva al problema habitacional de la zona.