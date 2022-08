Tras agredir al vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alexis Sepúlveda, el parlamentario independiente Gonzalo de la Carrera agradeció las muestras de apoyo y reiteró que su comportamiento se debió a que se estaba defendiendo de su colega.

¿Qué pásó?

El parlamentario golpeó a Sepúlveda en plena testera de la corporación durante la tarde del martes, lo que fue condenado transversalmente por todos los sectores del espectro político. De hecho, Chile Vamos anunció que llevará el caso a la Comisión de Ética, mientras que el Partido Republicano (PREP) lo expulsó de su bancada legislativa.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Raúl Soto (Partido Por la Democracia), confirmó a CNN Prime de CNN Chile que se ha pedido un informe en derecho para evaluar acciones en apoyo a las denuncias que presentará Sepúlveda ante la Policía de Investigaciones (PDI), sin descartar que, luego de la evaluación, el caso se pueda llevar al Tribunal Constitucional (TC) y terminar inhabilitando a De La Carrera.

Tras ello, el diputado explicó que la situación se originó producto de una “injusta interpretación del reglamento de la Cámara”.

“Finalizada la sesión, me acerqué a la testera, donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí”, afirmó.

“La gente se dio cuenta de que fue un tongo”

Este miércoles, el parlamentario volvió a referirse a la situación y calificó el hecho como un “tongo“.

“Muchas gracias por el apoyo. Anoche no dormí. He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chile Vamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc. y la gente se dio cuenta que fue un tongo. Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba“, expresó.

“Jesucristo también se quedó solo”

En entrevista con Canal 13, De la Carrera aseguró haber recibido “tres pechazos y un cabezazo” por parte de Sepúlveda.

“Yo recibí tres pechazos y me defendí. Es súper fácil decirlo desde afuera, pero cuando uno es agredido verbal y físicamente, uno reacciona“, aseguró.

Respecto a la acusación de agresión de la diputada Marcela Riquelme, el parlamentario dijo que “esos son montajes, ella está mintiendo, ella se involucró en una discusión que no tenía nada que ver con ella. Yo dije, hay actitudes de gente estúpida y ella no estaba en la conversación cuando yo partí hablando. Yo estaba hablando con el diputado Sepúlveda de por qué me estaban aplicando un reglamento distinto”.

“Yo ni siquiera la conozco, ella no era parte de la conversación, se fue a meter donde no estaba invitada. Yo tuve esa actitud porque me provocaron toda la semana, ya sea con la muerte de mi hija, estuvieron agrediéndome toda la semana, ellos necesitaban a alguien para poder, creo yo, para empatar lo que había ocurrido con la bandera, no sé, pero a mí me atacaron de una manera desproporcionada”, continuó.

Por otro lado, De la Carrera aseguró que el PREP no quiso “prestarle ropa”, porque “hay una elección el 4 de septiembre muy importante en Chile” y es “mejor tomar una posición para bajar los ánimos, yo también estoy en esa, porque fue un incidente y en el fondo nadie quiso esperar lo que corresponde en un proceso. Me quedé solo y es parte de la vida, yo estoy defendiendo ideas de libertad“.

“Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo. Yo me quedé solo, lo voy a enfrentar solo y le voy a poner el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida siempre y eso no me molesta, lo que pasa es que hay gente que va con la manada”, sentenció.