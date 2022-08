El diputado Gonzalo de la Carrera emitió una declaración pública refiriéndose a la agresión que le propinó a su homólogo del Partido Radical, Alexis Sepúlveda.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex republicano explicó que la situación se originó producto de una “injusta interpretación del reglamento de la Cámara”.

“Finalizada la sesión, me acerqué a la testera donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí”, explicó en la misiva.

En esa línea, aseguró que “más allá de las circunstancias de los ocurrido y sin ánimo de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión verbal y física del diputado Sepúlveda”.

Por último, De la Carrera lamentó “el mal momento vivido por su bancada, colaboradores, y electores”.

“A todos ellos, les pido disculpas y me despido esperanzado de que el proceso y las evidencias se muestren pronto públicamente y demuestren lo que verdaderamente ocurrió en esta lamentable situación”, concluyó.