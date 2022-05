La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que el Ejecutivo recabará antecedentes luego que el gobernador de la Región del Biobío asegurara que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dejó de seguir en 2018 la ruta del dinero respecto al robo de madera ocurrido en la macrozona sur.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, la autoridad afirmó que en la zona “sí existe crimen organizado”, añadiendo que “hay una organización criminal que se dedica a robar madera, que maneja del orden de US$ 100 millones en madera robada. Hay camiones que pasan”.

Consultado sobre si no es más fácil seguir la ruta del dinero de aquellas bandas a las que hace mención, respondió: “Estoy convencido de que, si se hiciera una fiscalización importante en el peaje Las Maicas en la Ruta 5, o en el peaje de Horcones en la Ruta 160, que es la que une la Provincia de Concepción con la Provincia de Arauco, sería distinta la situación”.

“¿El SII no hace ese trabajo?”, se le contrapreguntó. “Lo hizo mientras a mí me tocó trabajar de intendente. Dejó de hacerlo después del año 2018”, afirmó.

Díaz dijo no saber por qué esto ya no se estaría haciendo: “No tengo ningún argumento ni razón lógica para saber por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero”.