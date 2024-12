Gobierno respalda el debate ciudadano tras llamado a la movilización del Frente Amplio por reforma de pensiones

La convocatoria del FA, respaldado por el Gobierno, surge en medio del debate por el destino del 6% adicional de cotización en la reforma de pensiones, principal punto de conflicto con la oposición.

Polémica generó el llamado a la movilización convocada por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, para avanzar en la discusión por la reforma de pensiones con un enfoque solidario.

Esto en el marco del debate sobre el destino del 6% adicional de cotización, el principal punto de conflicto entre el oficialismo y la oposición.

“Estamos en alerta ciudadana para que podamos lograr esta reforma de pensiones. Este es un sistema que ha resultado una estafa, que ha dado pensiones miserables, que ha sido una obligación”, declaró en el programa político del FA, enfatizando que solo un pilar solidario y contributivo puede mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables.

En ese contexto, convocó a que “este jueves, a las 18:00 horas, en todas las capitales regionales y ojalá en todo el país, hagamos alerta ciudadana por las pensiones, volanteos masivos y que nuestra militancia se despliegue. No basta con tuitear, es necesario estar presentes en el territorio”.

¿Qué dijo el Gobierno?

Pese a ello, el Gobierno ha trasmitido tranquilidad y abrazado —de cierto modo— la idea. Ya que lejos de cuestionar el llamado, como lo ha hecho con los del Partido Comunista, desde la administración del Presidente Gabriel Boric han decidido respaldar la convocatoria, consignó La Tercera.

“El que se manifieste la opinión de la ciudadanía no debería ser una causa de alarma, si esto es en la medida que sea de acuerdo a las formas pacíficas en las que tiene que ocurrir todo esto”, sostuvo la mañana de este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel (IND-PS), en conversación con T13.

En ese sentido, el secretario de Estado añadió que “el que haya un volanteo o algo de ese tipo no me parece que sea una transgresión de nada. Más me preocupa el que sobre la base de los propios recursos que pagan los afiliados se financien campañas como las que hemos visto”.

Estos dichos se suman lo señalado por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien desdramatizó la convocatoria, enfatizando en la importancia que tiene la opinión ciudadana en el tema.

“De hecho, antes de 2015-2016, si no fuera por los movimientos sociales y políticos, este tema no nos habría tocado. Coincidió además en esa época con que empezaron a egresar las primeras personas que provenían solo del sistema AFP, y se evidenció la promesa incumplida que había hecho José Piñera en su momento”, expresó.