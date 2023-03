El mandatario entregó detalles del cambio en cinco ministerios y 15 subsecretarías, haciendo hincapié en que no responden a presiones de partidos de oficialismo ni oposición, sino a "mejorar nuestra capacidad de las urgencias ante los ciudadanos". Además, envió un mensaje a la oposición: "a nuestros legítimos adversarios políticos y no enemigos, necesitamos un nuevo sistema de pensiones, la sociedad chilena no soporta otro fracaso".