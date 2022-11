El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su “profundo pesar” tras el ataque en Turquía que mató a seis personas y dejó más de 80 heridos.

El incidente ocurrido en Estambul, presuntamente provocado por una mujer de origen sirio, que ya fue detenida, ha sido considerado por las autoridades como un ataque terrorista, según la agencia estatal de noticias Anadolu.

Entre las seis víctimas fatales se encuentra un funcionario del Ministerio de Familia y servicios Sociales de Turquía y su hija. Además, el Ministerio del Interior señaló que 50 de las 81 personas heridas han sido dadas de alta del hospital, y 31 personas siguen siendo tratadas.

A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería expresó “su profundo pesar por los muertos y heridos provocados por la explosión ocurrida la tarde del domingo 12 de noviembre en la avenida Istiklal en Estambul, en la concurrida área de la Plaza Taksim”.

“Transmitimos nuestras profundas y sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de Türkiye, especialmente a los familiares de las víctimas, y una pronta recuperación a quienes resultaron heridos”, añadió.

Lee también: Tragedia de Halloween: Aumentan a 158 las víctimas mortales de la avalancha humana en Seúl

La noticia de la explosión provocó un torrente de condolencias en todo el mundo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo país sufrió un ataque terrorista mortal exactamente siete años antes, compartió sus condolencias por el pueblo turco.

“En este día tan simbólico para nuestra Nación, mientras pensamos en las víctimas que cayeron el 13 de noviembre de 2015, el pueblo turco sufre un ataque en su corazón, Estambul”, tuiteó Macron el domingo. “A los turcos: compartimos su dolor. Estamos con ustedes en la lucha contra el terrorismo”.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, también compartió sus condolencias tras la explosión.“Horribles noticias de Estambul esta noche (…)Todos nuestros pensamientos están con los que están respondiendo actualmente y la gente de Türkiye en este momento tan angustioso”, dijo.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tuiteó su “más sentido pésame” al pueblo turco y agregó que la OTAN “se solidariza con nuestro aliado, Turquía”.

Estados Unidos “condena enérgicamente el acto de violencia que tuvo lugar hoy en Estambul”, sostuvo el domingo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Nuestros pensamientos están con aquellos que resultaron heridos y nuestro más sentido pésame para quienes perdieron a sus seres queridos”.

Además, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuiteó su “profunda tristeza” por la noticia de la explosión. “Ofrezco mis condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y deseo una pronta recuperación a los heridos”, dijo Zelensky. “El dolor del amistoso pueblo turco es nuestro dolor”.

Horrific news from #Istanbul tonight.

Condolences to the victims of the explosion at #Istiqlal

All our thoughts are with those currently responding and the people of Türkiye at this very distressing time.

— Charles Michel (@CharlesMichel) November 13, 2022