Gobierno felicita a Chomalí por su nombramiento como cardenal: “Le deseamos el mayor de los éxitos”

El nombramiento de Chomalí fue anunciado la mañana de este domingo por el Papa Francisco, durante el rezo del Angelus.

El Gobierno, a través del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, felicitó a Fernando Chomalí por su nombramiento como cardenal por el Papa Francisco.

Los cardenales, el más distinguido nombramiento de la Curia, son los encargados de elegir en cónclave al sucesor de un papa tras su muerte o renuncia, aunque solamente tienen derecho a voto si no superan los 80 años.

¿Qué dijeron desde el Gobierno?

La mañana de este domingo, el Ejecutivo, en voz de Elizalde, felicitó al actual arzobispo de Santiago por su nuevo cargo. “Es una gran noticia para la iglesia católica y todos sus feligreses”, señaló el ministro en un video.

“Le deseo el mayor de los éxitos en sus enormes responsabilidades”, dijo, mientras que en conversación con CHV Noticias también agregó que “en Chile tenemos libertad de culto y, lo más importante, el Estado siempre debe garantizar que las distintas confesiones religiosas puedan desarrollar su trabajo sin restricciones de ningún tipo”.

“Estoy muy emocionado”

En sus redes sociales, Chomalí manifestó su alegría por la noticia. “El Santo Padre me nombró Cardenal. Estoy muy emocionado por la responsabilidad y espero ser un aporte para la Iglesia chilena. Recen por mí y yo rezaré por ustedes como siempre lo he hecho. ¡Dios mío, ven en mi auxilio!”, escribió en una publicación en X (ex Twitter).