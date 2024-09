Gobierno aborda contratación de prima de Boric: “Es una decisión que está apegada a la ley y al instructivo presidencial”

Un reportaje reveló que la geóloga Isabel Santibáñez Boric fue contratada en 2023 para trabajar en el área de litio de la Enami. Los cuestionamientos surgen ante un instructivo firmado por el mandatario en 2022, que limita la contratación de personas que tengan algún grado de parentesco con autoridades.

El Gobierno, a través de la ministra Camila Vallejo (Segegob), reiteró que la contratación de la geóloga Isabel Santibáñez Boric en la Empresa Nacional de Minería (Enami) está “apegada a la ley y al instructivo” firmado por el mandatario.

¿Qué pasó?

Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper), reveló que la Santibáñez Boric, quien es prima del jefe de Estado, fue contratada por la compañía para trabajar en el área de litio.

Esto ha causado cuestionamientos, debido a que, en marzo de 2022, el presidente firmó un instructivo que ampliaba los criterios que limitan la contratación de personas que tengan algún grado de parentesco con autoridades.

Pero los límites del documento no son claros y puede haber interpretaciones: en un cuadro resumen sobre la extensión de las inhabilidades se señala que los parientes del presidente no deben ser contratados en jefaturas de exclusiva confianza, pero en el instructivo en sí se menciona que no deben ser empleados en las reparticiones cuya jefatura sea de confianza.

Con todo, la contratación de la prima del presidente no vulnera la ley, puesto que la legislación vigente prohíbe que se contrate a personas que tengan hasta tercer grado de consanguinidad respecto a la autoridad y los primos hermanos corresponden al cuarto grado. Sin embargo, el caso sí cae dentro de las instrucciones del propio presidente.

Desde Enami dijeron al medio citado que la selección de Santibáñez fue hecha en atención a su calificación técnica en hidrogeología y su experiencia en el rubro minero en el país. Además, afirmaron que “su contratación se realizó conforme a los procedimientos regulares de contratación”.

Por su parte, Presidencia de la República sostuvo que la prima del presidente no está contratada en un cargo de confianza, sino en un cargo técnico, por lo que no habría inhabilidad.

“El instructivo presidencial señala que no deben contratarse familiares del presidente de la República en gabinetes de ministros, subsecretarios, en el gabinete presidencial, así como tampoco en cargos de jefaturas de exclusiva confianza y sus gabinetes. De esta forma, el impedimento se refiere a gabinetes y cargos de exclusiva confianza, no así a cargos técnicos como el que acá se especifica”, indicaron.

Vallejo: “Es una decisión que está apegada a la ley”

Este lunes, durante la vocería que se realizó desde el Palacio de La Moneda, se le consultó a la ministra Vallejo por esta situación, contemplando el instructivo firmado por el mandatario.

“Ustedes saben que el Gobierno del presidente Gabriel Boric, nuestro Gobierno, ha elevado los estándares que la propia ley establece en materia de contrataciones de familiares, y eso se ha materializado en instructivos presidenciales. Esos instructivos presidenciales se han cumplido, dado que han tenido que, principalmente, ver con las contrataciones de confianza en los gabinetes ministeriales, de subsecretarías y de jefaturas de distintas reparticiones en el Estado”, sostuvo.

De este modo, Vallejo manifestó que lo ocurrido con la prima del presidente “es una decisión que está apegada a la ley y al instructivo presidencial, que ya elevó los estándares respecto a lo que podría pasar si no existiera el instructivo presidencial”.