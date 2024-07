Gobierno cede tras presión de la oposición: Presenta veto a reforma electoral que incluye sanciones contra quienes no voten

El Ejecutivo anunció que vetará las mociones que eliminaban las multas para quienes no votaran, iniciativa de parlamentarios oficialistas que fue ampliamente criticada por su proximidad con las elecciones de octubre.

Este miércoles, el Gobierno anunció la presentación del veto al proyecto de reforma electoral que actualmente se está discutiendo en el Congreso.

Luego de varias semanas de tensión con la oposición por la eliminación de las sanciones al voto obligatorio que promovieron parlamentarios oficialistas, finalmente el Ejecutivo presentó el veto que contempla reponer las multas a las personas que no voten.

¿En qué consiste el veto?

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, indicó que en el séptimo numeral del veto “se incorpora -en un numeral único– la consagración de la elección en dos días, la sanción a quienes no cumplan con la obligación de votar, el procedimiento para aplicar la sanción y la rebaja del aporte a las campañas”.

En esa misma línea, subrayó que “la sanción se va a aplicar a todos los electores. Eso no obsta que creemos que como país debemos discutir respecto de la regulación del voto de los extranjeros. Este no es un debate que se ha desarrollado en Chile con profundidad, por tanto forma parte del debate democrático que tendrá que realizarse oportunamente”.

Las duras críticas de la oposición

La iniciativa de los parlamentarios oficialistas había generado duras réplicas desde la vereda opuesta. Personeros de oposición cuestionaron en reiteradas ocasiones lo que acusaban como una modificación electoral a poco más de tres meses de la votación.

Algunos candidatos, como la exministra Marcela Cubillos, acusó que “el cambio de reglas de juego electorales a pocos meses de una elección fundamental es un atentado gravísimo a la democracia, propio del chavismo y la extrema izquierda latinoamericana”.

De forma paralela, otros dirigentes en el Congreso señalaron que no aprobarían otros proyectos clave del Ejecutivo si es que no reponían las sanciones para las personas que no se presentaran a votar en octubre.