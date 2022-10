Este miércoles, el gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, confirmó su salida de la Democracia Cristiana (DC) tras 40 años de militancia.

En entrevista con Radio Bío Bío Puerto Montt, la autoridad dijo haber tomado “la decisión acorde a los tiempos. (El partido) ha dejado de demostrar la capacidad de adaptarse. No dejan construir nuevas miradas, más bien se ha convertido en un espacio de quién detenta más o menos poder para objetivos muy particulares”.

También afirmó que con ello tendría libertad para “poder moverme con más flexibilidad” y no bajo una agenda que no está conectada con la ciudadanía.

“Me voy agradecido, no me voy dolido ni nada (…) Pero cuando se observan liderazgos que piensan más en su personalismo que en la cosa comunitaria y el contenido de lo que se hace por los demás, tal vez es momento de buscar otras miradas y otros referentes”, sentenció.

La situación ocurre a 16 días de que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, también renunciara a la DC, argumentando que su decisión aluden al clima de tensiones que se intensificó tras el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre.