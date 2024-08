Giorgio Jackson respalda actuar de Sernameg por despido de Isabel Amor: “La confianza se puede perder en un segundo”

El exsecretario de Estado argumentó que el borrador de una entrevista que Amor había enviado para revisión contenía declaraciones que, de haberse publicado en su forma original, habrían generado un "escándalo" que comprometía la confianza en su gestión.

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, expresó este viernes su respaldo a la decisión de despedir a Isabel Amor de su cargo como directora regional del SernamEG Los Ríos, tras estar dos días en el puesto, argumentando que el borrador de una entrevista que la exfuncionaria pública había enviado para revisión habría provocado un “escándalo” si se hubiera publicado en su forma original.

La desvinculación de Amor, decidida por la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco, se justificó por una “pérdida de confianza”, que se sumó a las “sucesivas omisiones de información relevante y acciones” de la socióloga.

Una de las causas principales fue una supuesta relativización de la condena contra su padre por su participación en torturas durante la dictadura de Pinochet.

El conflicto surgió tras la revisión de un borrador de la entrevista de Amor con El Mercurio, en la que la exdirectora discutía su papel como defensora de los derechos humanos y la condena de su padre, Manuel Antonio Amor Lillo.

En el texto filtrado por The Clinic, Amor afirmaba que su padre le había dicho que no había torturado a nadie, y criticaba la falta de denuncia en ese momento.

“Me dijo que no, que él no había torturado a nadie. Eso lo hacía gente más especializada, personas que traían del extranjero y que venían de otras dictaduras. Lo que se supo años más tarde. El problema fue no denunciarlo en ese momento“, expresó.

¿Qué dijo Giorgio Jackson?

En conversación con Radio Cooperativa, el exsecretario de Estado sostuvo que los dichos de Amor sobre la condena de su padre podrían interpretarse como una minimización de los hechos.

“La sentencia dice que en este caso, de acuerdo con el artículo 16 del Código Penal, al desempeñarse como médico en el Velódromo del Estadio Nacional, sindicado como lugar donde se aplicaban torturas a los detenidos, el señor Amor facilitó y cooperó en la ejecución de los hechos por actos simultáneos”, señaló.

Según Jackson, la combinación de temas personales y profesionales puede generar conflictos significativos y pérdida de confianza.

“Es bastante evidente que cuando se mezcla el tema individual, personal, con el de una autoridad, y reflejar una postura genera un conflicto. Cuando dice que ‘el problema fue no denunciarlo en ese momento’, la mera no denuncia para mí sí implica una relativización de los hechos que ocurrieron, porque no hablamos de un cabo reclutado por el servicio militar obligatorio, sino de un profesional de las ciencias médicas que tiene un juramento respecto a la vida”, agregó.

Amor, por su parte, afirmó que solicitó la retirada de la entrevista antes de asumir el cargo, pero que, tras su despido, pidió que se publicara. Sin embargo, la versión final omitió la frase polémica. Amor criticó la falta de comprensión del contexto de su situación y el rechazo a aceptar una reunión con Carrasco.

Jackson también subrayó la dificultad de entender la postura de Amor y la rápida pérdida de confianza en situaciones sensibles como esta, resaltando la complejidad del caso y la necesidad de claridad en la gestión de tales conflictos.

“¿Cuál es el problema de la frase? Que no nos ponemos en el contrafactual. ¿Qué pasa si se hubiese publicado esa entrevista? Lo más probable es que el resultado hubiese sido que se habría perdido la confianza. Estamos ante un dilema sensible. Que se comprenda que el contrafactual de que se publicara hubiese sido un escándalo”, expresó.

Finalmente, el extitular de Desarrollo Social aseguró que “la confianza se puede perder en un segundo, eso depende de las circunstancias”.