Isabel Amor arremete contra Orellana y directora de Sernameg por polémico despido: “Están siendo bien matonas en su manejo”

La exfuncionaria criticó la gestión del proceso tras su repentino despido, señalando que la invitación a una reunión para explicar la "pérdida de confianza" parecía una “emboscada” y que se había manejado con falta de transparencia.

La polémica en torno a la desvinculación de Isabel Amor como directora de Sernameg Los Ríos continúa en aumento, luego de que fuera despedida apenas 48 horas después de asumir el cargo.

La activista y defensora de derechos humanos, quien accedió al puesto a través del proceso de Alta Dirección Pública, ha señalado que su despido se debe a la condena por encubrimiento de torturas durante la dictadura contra su padre, Manuel Amor.

Sin embargo, desde Sernameg se ha indicado que la razón de su salida fueron “sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional”.

Entre las causas mencionadas por el servicio está la controversia en torno a una entrevista que Amor había dado al diario El Mercurio. Según Sernameg, en el borrador de la entrevista, la exfuncionaria pública “relativiza la responsabilidad de su padre“, a pesar de su condena por violación de derechos humanos.

Amor, por su parte, ha explicado que la entrevista se refería a su papel como defensora de derechos humanos y que la solicitó para su revisión por cuestiones de delicadeza.

“Di una entrevista en junio o julio, que tenía que ver con ser defensora de derechos humanos y tener un padre condenado con motivo de derechos humanos, era una historia humana. Como trata temas difíciles, para mí era importante que lo revisaran (…) yo di la entrevista con dos condiciones; uno, que lo pudiese tener antes; dos, tener derecho a veto”, indicó en entrevista con Radio Cooperativa.

También afirmó que luego de que Sernameg le confirman que había quedado en el cargo, les informó sobre la condena de su padre. “No tengo ninguna duda de mi posición al respecto, yo no avalo ninguna violación a los derechos humanos, independiente de quién las haya cometido, si es o no pariente mío, tengo una carrera profesional que avala estas palabras y tengo una entrevista comprometida al diario El Mercurio, que ya di, y que yo no he visto el borrador”, expresó.

Publicación de la entrevista e inicio de la polémica

De la misma manera, Amor dio a conocer que la entrevista “no se publicó hasta el lunes, que Priscila (Carrasco) me despide, en una llamada de cuatro minutos por WhatsApp, y me llama el periodista justo después, diciendo que la entrevista se baja. Yo le digo, ‘me acaban de despedir, saca la entrevista’“.

Asimismo, aclaró que no tuvo la oportunidad de revisar el borrador completo antes de la publicación y que no tenía control sobre su edición.

“Y salió la ministra enojadísima porque yo lo había editado. ¿Ustedes creen que yo tengo el poder de editar una entrevista? Yo no tengo ese poder, los periodistas no permiten que uno haga eso”, sostuvo.

“El borrador lo tiene El Mercurio; segundo, porque no te pueden despedir por un borrador, porque no es una entrevista, el énfasis no puede ser el borrador”, añadió.

Isable Amor también abordó los argumentos que la directora Nacional de Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), Priscila Carrasco, le dio para concretar su despido, a los que calificó como “bien débiles“.

“Lo hicieron verbalmente por llamado telefónico y después me mandaron un mail al correo institucional. Después, entiendo que por presión de redes sociales y porque los medios han tomado esto, (ella) dice que yo oculté información. Los procesos de Alta Dirección Pública son de un nivel de escrutinio brutal, son agotadores. Después dijo que yo no había dicho que mi padre estaba en esta situación legal. Eso es materia conocida, está en internet”, explicó.

También se refirió a los rumores que apuntan a su negativa a reunirse con el Ministerio de la Mujer tras la situación. “Ella (Priscila) lo planteó, y están siendo bien matonas en su manejo, es lo que más rabia me da, por eso tengo más ganas de salir a dar la cara”, indicó.

En el encuentro, en el que estaría Priscila Carrasco y el fiscal regional, se planeaba realizar para explicar los motivos de la “perdida de confianza”, según relató Amor.

“En ese tono, no en tono de ‘conversemos’, veamos como bajamos a esto, tratemos de controlar del problema. A las 7 de la tarde, fuera del horario laboral, iba a estar ella, el fiscal, y yo sola. Bajo ningún punto de vista. Mi abogado dijo que me iban a hacer una emboscada“, puntualizó.