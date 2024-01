El pasado 15 de diciembre, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva en contra del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en el marco de la investigación por el Caso Convenios.

Tras esto, en una reciente entrevista realizada a El País, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, aseguró que esta fue una “imagen muy dura” de ver.

Al ser consultado respecto a qué le produjeron las imágenes de Daniel Andrade y Carlos Contreras, esposados, el exministro señaló: “Son imágenes muy duras. Desconozco cuáles son los estándares de los procedimientos de Gendarmería y de los tribunales, pero son imágenes que, obviamente, uno nunca se imaginó que iba a ver. Y yo espero que cuanto antes la justicia termine de dilucidar lo que pasó”.

En esta misma línea, al ser consultado respecto a la relación con la diputada Catalina Pérez, quien hoy está suspendida de Revolución Democrática (RD), aseguró que no ha tenido mayor contacto con ella y que tuvo un intercambio de “dos líneas“, el cual fue “antes de entender cuál podía ser el rol que ella tenía” en la investigación del caso.

Sobre el futuro de Pérez en la política y la importancia del RD en este caso, Jackson aseveró que le “gustaría que la justicia pudiera aportar antecedentes para que el partido pudiera tener esos antecedentes en vista de los hitos electorales que vienen hacia adelante“.

“El preso político Andrade”

Después de quedar en prisión preventiva en la Cárcel de Antofagasta, Daniel Andrade publicó una carta en la que se autocalificó como “preso político”. Ante esto, Jackson aseguró que no comparte esto y que frente a los dichos de que “la injusticia no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición serán movilizadoras” de Andrade, comentó que no ha tenido comunicación con él.

“No es una situación feliz, para nada, sino grave -como los cargos que se le imputan- y espero que cuanto antes se llegue a un resultado final de tal manera que podamos saber todos qué pasó“, señaló.