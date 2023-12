La mañana de este lunes, en medio del anuncio de las operaciones de la delegación italiana que llegó a Chile para capacitar a 90 funcionarios de Carabineros para fortalecer sus capacidades investigativas, operativas y estratégicas, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, se refirió a la situación delictual del país y expresó su disgusto con emplear el término crimen organizado.

“A mí no me gusta hablar de crimen organizado, porque pareciera ser que cuando hablamos de crimen organizado es como que nosotros estuviéramos desorganizados, y no es así (…), la mejor forma de aprender es capacitándose”, dijo.

Capacitaciones

Ante el alza en los delitos violentos y los secuestros registrados las últimas semanas en el país, Carabineros junto al Gobierno de Italia anunciaron una colaboración para capacitar a los funcionarios en crímenes de secuestro con fines de extorsión.

Además de los 90 carabineros, también serán capacitados 10 fiscales de la Región Metropolitana.

Así lo informó la embajada italiana en Chile, quienes a través de su cuenta oficial de X aseguraron que su gobierno envió una delegación de expertos en combate al crimen organizado del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) del Arma de Carabinieri de Italia para capacitar a los funcionarios policiales.

De esta medida también participa Colombia, que ya recibió a los policías para una capacitación en el mismo contexto.

¿En qué consisten las capacitaciones?

El objetivo es revisar las mejores prácticas para enfrentar el fenómeno de los secuestros.

“En momentos de grandes desafíos, es importante contar con aliados para la lucha contra el crimen organizado. Es nuestra firme voluntad apoyar a Carabineros de Chile ofreciendo nuestra larga experiencia, buenas prácticas y lecciones aprendidas”, señaló el oficial de enlace y representante de los Carabinieri en la Embajada de Italia en Santiago, Mayor Stefano Carella.

Por su parte, el general Yáñez destacó la experiencia de la policía italiana: “El sentido de estas capacitaciones es poner en experiencia lo que está ocurriendo en el país con la realidad que vivió un país como Italia hace tres décadas con delitos muy similares a estos“.

El Gobierno de Italia envió una delegación de expertos en combate al crimen organizado del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) del Arma de Carabinieri de Italia para capacitar a Carabineros de Chile en el delito de secuestro con fines de extorsión. 🇮🇹 🇨🇱 🤝 El primer curso,… pic.twitter.com/ofkN2N2pp3 — Italy in Chile (@ItalyinChile) November 27, 2023

