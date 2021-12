Este miércoles, Genaro Arriagada informó a la presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, su decisión de renunciar a la colectividad. El ex ministro ya solicitó al Servicio Electoral (Servel) ser borrado del registro de militantes.

“Estimada presidenta: los 58 años en que he sido miembro de la DC los recordaré entre lo más valioso de mi vida pública”, comenzó Arriagada en su misiva a Frei. Si bien en su carta no detalló las razones de su renuncia, sí aseguró que el apoyo a Gabriel Boric no era uno de los motivos.

“Me enorgullece, además, la colaboración que nuestra agrupación hizo a la elección de Gabriel Boric. Sin embargo, en los tiempos que vienen, los partidos, individualmente como sistema, deberán ser sometidos a una crítica de sus prácticas, estrategias e incluso revisar su propia naturaleza”, sostuvo.

El ex ministro agregó que, en este contexto, quiere disponer de una independencia incompatible con el acatamiento que los militantes “deben a las decisiones y acuerdos que adopten las colectividades de las que forman parte”.

Arriagada ingresó a la DC en el año 1963, tras abandonar el Partido Radical. Fue uno de los principales rostros de la campaña del No para el plebiscito de 1988 y se desempeñó como ministro secretario general de la Presidencia entre 1994 y 1996, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La renuncia de Arriagada ocurrió un día después de que el secretario nacional del partido, David Morales, enviara una misiva a la militancia donde abordó la serie de renuncias que se estarían dando por diversas razones.

“Nuestro partido iniciará una reflexión profunda de su verdadero sentido en esta etapa de la historia de Chile (…) Por lo tanto, no es tiempo de renuncias, es tiempo de construir colectivamente desde la humildad de haber sido derrotados en nuestro actuar y en lo que representamos en Chile durante los últimos 50 años”, afirmó.