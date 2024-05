La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) criticó este miércoles al presidente Gabriel Boric por sus recientes declaraciones desmarcándose de la figura del perro “Negro Matapacos”, al que calificó como “burdo y ofensivo”.

“Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo como se tiene que hacer la política”, sostuvo en esa oportunidad el mandatario.

Sin embargo, para Gazmuri, esta postura es un golpe para quienes vieron en el “Negro Matapacos” un “ícono de rebeldía” durante el estallido social.

“Soy una de las que me dolió este comentario del presidente Boric, debo decirlo, porque más allá del nombre Matapacos, del símbolo de este perro negro, por favor, se hicieron stickers de refrigerador, se hicieron peluches, se hicieron poleras, estamos hablando de un símbolo, de un ícono que tenía también relación con las luchas sociales”, sostuvo en conversación con Teletrece.

En ese contexto, indicó que “querer tergiversar hoy día, entendiendo que el nombre puede ser poco adecuado y puede herir sensibilidades, es un apodo, pero querer atribuirle a ese símbolo la connotación que le dio el presidente, la verdad es que no me parece, menos aún cuando él fue parte de ese símbolo”.

La parlamentaria oficialista también expresó su desilusión ante las palabras de Boric, sugiriendo que estas podrían interpretarse como una “pequeña traición” para aquellos que vieron en el “Negro Matapacos” un emblema de sus propias luchas.

“Creo que fue un error y lo lamento, con todo el aprecio al presidente y en muchas cosas apoyamos su gestión, pero aquí hubo un error comunicacional, no se puede querer estar bien con Dios y con el diablo”, expresó.

Finalmente, la diputada Gazmuri sugirió que el desliz retórico de Boric podría tener repercusiones negativas para su imagen y para la coalición oficialista en su conjunto.

“A veces es mejor ser consecuente con las propias convicciones y no estos renuncios que finalmente nos dejan en una situación a quienes somos oficialistas nos complican bastante”, puntualizó.