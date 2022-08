El filósofo, musicólogo y esteta Gastón Soublette descartó ser parte de Amarillos por Chile e informó que votará por la opción Apruebo en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

Soublette fue vinculado con el movimiento político que es encabezado por Cristián Warnken tras publicar una carta donde manifestó su anhelo de que la propuesta constitucional “sea lo más inclusiva posible”.

En entrevista con La Voz de los que Sobran, relató que “muchos amigos míos me dijeron que en las redes sociales me estaban identificando con los ‘amarillos’. Entonces, me dijeron ‘te están desprestigiando, de acuerdo a tus convicciones’. Entonces, hay amigos míos que mandaron algunos textos negando eso”.

En ese sentido, Soublette dijo ignorar “por qué esa facción de la opinión pública ha querido autodesignarse con un nombre tan poco agraciado, porque en otros tiempos, por lo menos cuando yo era joven, se le decía amarillo a una persona que era chueca o traidora (…). Yo de amarillo no tengo nada”.

“Ahora, por el sentido político que se le está dando a esa palabra y por el sentido tradicional que ha tenido, yo no me considero amarillo en ningún punto de vista. Es una palabra que tiene un sentido peyorativo y es un desacierto haberla usado. Yo no estoy de acuerdo con ellos”, agregó.

De este modo, el también académico de la Pontificia Universidad Católica (UC) fue enfático: “Yo soy por el Apruebo y para después perfeccionar lo que se ha aprobado. Yo voto Apruebo para perfeccionar lo que hemos aprobado”.

Respecto al origen del vínculo que se dio con el movimiento liderado por Warnken, Soublette expresó que, a su juicio, “las personas que me han motejado de amarillo han pensado (…) que la barra que yo tengo en la juventud podía ser engaña de esa manera”.

“Yo no he hecho ninguna declaración en favor de ese grupo llamado Amarillos. Tal vez la confusión viene de otra cosa: de una carta que escribimos cuatro intelectuales y que dijimos que queremos que la Constitución que resulte de esta Convención sea lo más inclusiva posible. Nadie puede estar en contra de eso. Eso es lo que dije yo (…). Entonces, se agarraron de eso para decir que yo era Amarillo”, sentenció.