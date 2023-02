El actor y profesor de teatro Gabriel Prieto fue internado de urgencias el miércoles, luego de presentar nuevamente un derrame en un pulmón, situación que lo hizo volver a internarse tras pocos días de haber sido dado de alta.

El artista ya había permanecido por cuatro meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de los estragos que generó en su salud el COVID-19.

En octubre de 2022, Prieto sufrió una falla multisistémica de la que pudo recuperarse tras varios meses. Es así que pudo volver a su hogar a fines de enero.

No obstante, poco más de dos semanas después, volvió a caer en la UCI, tras nuevas complicaciones de salud. De esa forma, publicó un video a través de su cuenta de Instagram actualizando su estado actual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriel Prieto Escobar (@gabrielprieto_actor)

“Cuando llegué de nuevo, me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón, y mañana me tienen que sacar más. Aquí estoy a la espera de nuevo, con toda la fe, pero aburrido como no les puedo explicar”, contó en el registro.

El actor también aprovechó de pedir a sus oyentes que rueguen por él: “Pedirles que sigan rogando por mi salud, yo pronto voy a estar de vuelta, pero toda la ayuda y la buena onda se agradecen tanto, tanto, como ustedes no se imaginan”, concluyó.