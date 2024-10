Boric califica de “irritante” actuar de sectores que buscan provecho político: “Ganar un punto en la encuesta no ayuda en nada”

El mandatario expresó su descontento con el comportamiento de varios políticos en temas de seguridad, señalando que, aunque critican el trabajo del Ejecutivo, no están dispuestos a fomentar un diálogo que permita lograr avances significativos en favor de las personas.

El Presidente Gabriel Boric encabezó la entrega de nuevos vehículos al Ejército de Chile para fortalecer el patrullaje fronterizo en la región de Antofagasta, donde criticó con dureza a los sectores políticos que han intentado sacar “provecho político” en temas de seguridad.

En el evento, que contó con la presencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, se destacó la labor del gobierno en el control fronterizo y la seguridad de los habitantes de la región.

¿Qué dijo Boric?

Durante su intervención, Boric hizo hincapié en la labor del gobierno en el control fronterizo, afirmando que “este es un esfuerzo conjunto que busca garantizar la seguridad de todos los chilenos y chilenas”.

Afirmó que los nuevos vehículos son un elemento clave para aumentar la capacidad de respuesta del Ejército en situaciones críticas.

El mandatario no dudó en responder de manera contundente a las críticas que ha recibido sobre su gestión en relación con la crisis de seguridad.

“Cuando escucho a algunos comentaristas de redes sociales decir que no se hace nada en seguridad, que no se hace nada en materia de frontera, yo les digo, ¿se atreverían a venir acá a decírmelo a mí junto a un conscripto que no estamos haciendo nada? Es muy fácil agarrar el computador y tuitear, pero es difícil hacer la pega“, cuestionó Boric, enfatizando la complejidad de los desafíos actuales.

“Estamos haciendo nuestro trabajo. Combatir la delincuencia, el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas no es algo simple”, continuó.

Boric destacó que enfrentar los fenómenos migratorios es un desafío global que requiere un enfoque integral.

“Pregúntenle a cualquier país centroamericano, a Estados Unidos o a los países europeos que han tenido que lidiar con crisis migratorias. Este es un desafío tremendo que debemos abordar como un desafío de Estado”.

Boric llama a la unidad en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado

El Presidente también criticó la politización de la seguridad, manifestando que “es irritante para la población cuando ciertos sectores buscan sacar provecho político de temas tan serios. Tratar de ganar un punto en la encuesta o un like más no ayuda en nada. Este es un tema que requiere unidad y colaboración”. Boric hizo un llamado a trabajar juntos por el bienestar del país.

“Si en estos temas no hubiera divisiones, funcionaríamos mucho mejor como país. Todos queremos ver avances en seguridad, y para eso necesitamos unir fuerzas”, destacó.

Finalmente, el mandatario enfatizó la importancia de los viajes y salidas a terreno para entender las prioridades de la ciudadanía.

“Estos encuentros son fundamentales para ajustar la brújula y enfocarnos en lo que realmente importa”, concluyó.