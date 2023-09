El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, debió sustituir al presidente Gabriel Boric en la inauguración de las fondas en el parque O’Higgins. Sin embargo, no ha sido el único que no ha bailado el tradicional pie de cueca, pues los exmandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei-Ruiz Tagle, tampoco participaron de dicho baile pues aún no existía la traidición, debido a que esta empezó con el primer mandato de Michelle Bachelet tras una invitación de Raúl Alcaíno, entonces alcalde de la comuna de Santiago.