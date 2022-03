En noviembre del 2014, Gabriel Boric se desempeñaba como diputado por Magallanes tras ejercer como dirigente estudiantil en la denominada revolución pinguina del 2011. En ese sentido, y siempre ligado a las demandas del movimiento estudiantil, emplazó al otrora ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, por su rol en la reforma educacional. “Es hora de que de un paso al lado porque ha demostrado que no tiene capacidades para llevar adelante la conducción. El ministro Eyzaguirre es más un obstáculo para la reforma que una contribución”, manifestó el entonces parlamentario. Posteriormente, recalcó que sus críticas se basaban en “una falta de diálogo con los actores sociales”: “Ministro, es importante que usted se haga cargo y responsable. No bastan las excusas”. Por otro lado, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Camila Vallejo no compartieron las declaraciones de Boric. “Cambiar al ministro en este momento afectaría el proceso”, declaró la diputada Cariola.