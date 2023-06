Durante este jueves, la presidenta de la fundación para la Superación de la Pobreza, Andrea Repetto, desestimó las acusaciones de adquirir convenios por vínculos políticos en medio de la investigación a la fundación Democracia Viva. “No pertenecemos a ese baile”, señaló en Radio Duna.

Frente a los cuestionamientos, detalló en el mismo medio que el trabajo de la fundación debe enfrentar diferentes revisiones: “Pasamos por muchos ojos en esto, pero no es cierto que tengamos una relación con el Gobierno de turno en ese sentido”. Además, resaltó la labor de la fundación con distintos gobiernos a lo largo del tiempo.

En relación con los convenios que mantienen, Repetto afirmó: “Algunos de ellos son grandes, ya que están contemplados en el Presupuesto de la República y son revisados por el Congreso. También existen convenios que son sometidos a la Contraloría General de la República antes de ser aprobados”.

Por otra parte, en lo que se refiere a Democracia Viva, Andrea Repetto, afirmó: “Comenzamos a trabajar con estos convenios de los que se habla para abordar los campamentos hacia fines de 2020, durante el Gobierno de Piñera. El ministerio y Antofagasta comenzaron a solicitar más ayuda de la que ya estábamos brindando a diversas instituciones, y nosotros firmamos un convenio con ellos, al igual que otras fundaciones que ya trabajaban en el territorio”.

“La problemática puede estar en estos convenios que se entregaron mediante asignación directa, sin haber tenido un registro claro previo de quiénes tenían efectivamente las capacidades para llevar a cabo las tareas requeridas. Creo que desde la Seremi debería haber un control mucho más claro sobre lo que se necesita y quién es capaz de hacerlo de la manera más eficiente y eficaz“, agregó.

“Ella no trabajaba en el Minvu”

La Fundación para la Superación de la Pobreza publicó La Tercera que, solo en la Región de Antofagasta, recibió siete transferencias por parte de la Seremi de Vivienda durante el año pasado, por un monto total de $529.000.000 en tres meses.

Además, se ha establecido una conexión con Paz Fuica, concejala de Antofagasta y exencargada territorial de la parlamentaria Catalina Pérez (RD), quien también trabajó en la Fundación para la Superación de la Pobreza. Andrea Repetto detalló: “Prestó sus servicios a honorarios durante cuatro meses como parte de uno de estos convenios, en el cual necesitábamos a alguien que realizara gestión territorial en un campamento específico. Ella postuló y tenía experiencia en este tipo de trabajo”.

Repetto aclaró: “Ella no trabajaba en el Minvu en ese momento. Si el Minvu la contrató para alguna otra cosa, nosotros no tenemos idea, ya que no nos corresponde a nosotros estar al tanto de eso”.