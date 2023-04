Repudio causó una actividad organizada por Fundación Futuro, ligada a la familia del expresidente Sebastián Piñera, la que ofrecía un tour por la Viña Concha y Toro junto a una visita al ex centro de detención y torturas Villa Grimaldi.

“¿Quiere catar vinos en la Viña Concha y Toro y también… visitar el centro de detención y tortura Villa Grimaldi? Postule en fundaciónfuturo.cl”, señalaba el afiche del evento, el cual fue acompañado de una imagen de una detenida desaparecida junto a la frase ‘¿Dónde están?’.

El objetivo de la actividad era llevar a un grupo de profesores a un tour, evento que finalmente fue suspendido por la Corporación por la Paz, Villa Grimaldi.

El hecho también fue cuestionado por el Gobierno. “La memoria es tan relevante para la calidad de la democracia y (…) no puede ser trivializada y no puede ser vulgarizada”, señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero, agregando que esta actividad “es un buen ejemplo de la trivialización que no podemos aceptar“.

“La memoria tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la garantía de no repetición y para eso, la forma de abordar los hechos ocurridos durante la dictadura no pueden ser combinados con el gozo o el entretenimiento que puede ser un paseo de copas“, expresó el secretario de Estado.

Fundación Futuro se disculpa por polémico tour

Desde la Fundación Futuro emitieron un breve comunicado en redes sociales donde ofrecieron disculpas.

“Ante una inapropiada forma de comunicar una jornada de formación educacional para docentes, reiteramos que jamás fue nuestra intención ofender y menos afectar a familiares de detenidos desaparecidos o de los ejecutados políticos“, expresaron.

“Confirmamos nuestro compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos, pedimos sinceras disculpas públicas a todos quienes se vieron afectados u ofendidos con la publicación”, indicaron.