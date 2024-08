El fuerte llamado de la alcaldesa Pizarro al gobierno tras nuevo homicidio en La Pintana: “No nos dejen solos”

La jefa comunal también instó a “robustecer el sistema que tenemos hoy día de persecución penal”.“Debemos tener más y mejores policías, más y mejores fiscales", sostuvo.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, hizo un llamado el Gobierno a “no dejar sola” a la comuna, luego de que este viernes se registrara un nuevo homicidio.

En los últimos ocho días se han registrado un total de seis homicidios en la comuna del sector sur de la RM, lo que ha causado gran preocupación en las autoridades.

¿Qué dijo la alcaldesa Pizarro?

En conversación con Chilevisión, la jefa comunal partió señalando que las personas “denuncian bastante poco. Donde hay denuncias se focalizan estos operativos que se están implementando hoy y, por lo tanto, si no están denunciando, no se está focalizando. Ahí hay algo que afinar en este sentido, porque la gente tiene miedo a denunciar”.

“Si vamos a focalizar donde existan denuncias, de verdad que eso no nos sirve, porque la gente tiene miedo a denunciar, aunque sean anónimas”, dijo la alcaldesa, y aseguró que en la comuna “hay bandas criminales que están operando en la sombra, lo que es contradictorio porque sabemos que no hay denuncias y siguen operando”.

En esta línea, instó a “robustecer el sistema que tenemos hoy día de persecución penal”.“Debemos tener más y mejores policías, más y mejores fiscales. Tenemos que mirar por dónde está ingresando el armamento y también la venta de municiones, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero no nos escuchan”, complementó.

“Le pido al Gobierno y al Estado en su conjunto que no nos dejen solos (…). Yo siento que esto no va a parar si el Estado de Chile no se refuerza mucho más de lo que tiene que ser. Creo que esto no es normal”, cerró Pizarro.