El próximo 24 de julio se realizará la audiencia de formalización por fraude al Fisco en la causa que involucra al exalcalde y actual concejal de la comuna de Tucapel, José Antonio Fernández (PPD), tras el millonario convenio firmado con la empresa Frontel para la instalación de luminarias LED en la comuna.

Se trata de una investigación que se lleva a cabo luego de que el actual alcalde de la comuna, Jaime Veloso (RN), presentara una querella contra Fernández en abril de 2019 ante el Juzgado de Garantía de Yungay, denunciando irregularidades financieras en la firma del contrato con los representantes de la empresa Frontel, durante su período en como jefe comunal.

¿Qué pasó?

En 2014, José Antonio Fernández propuso ante Consejo Municipal firmar una iniciativa de reposición del alumbrado público de la comuna. Durante el proceso de licitación, el exalcalde se habría reunido con interesados en la oferta para entregarles información al respecto.

Finalmente, la empresa Frontel se adjudicó el proyecto al ser la única oferente en el proceso.

El acuerdo, que tuvo un valor total cercano a los $850.000.000, contempló un periodo de 10 años de reposición y mantención del sistema de alumbrado público de Tucapel.

Sin embargo, el municipio asegura que en la ejecución de la licitación no se realizó ninguna reunión técnica mensual para auditar y aprobar el pago.

La denuncia también involucra a otros 4 exfuncionarios municipales, y sostiene que “la relevación de la información cuyo secreto el querellado debía mantener, originó una alteración en el proceso de licitación, que significó que se suscribiera un contrato, en donde solo hubo un postulante”.

Lo anterior habría significado que el municipio utilizara recursos públicos que no correspondían, lo que produjo una pérdida directa de al menos $99.324.546.

En tanto, las otras 4 personas involucradas serán formalizadas este 18 de julio en el Juzgado de Garantía de Yungay.

¿Qué dijo el exalcalde Fernández?

A través de un comunicado, el exalcalde José Antonio Fernández aseguró que estas acusaciones son falsas y que es “completamente inocente de los delitos que se le imputan”.

“Primero que todo, debo señalar que creo en la justicia y llamo a todos a confiar en la realización de un proceso informado y justo“, señaló a Radio Biobío.

En esa línea, el actual concejal manifestó que “confirmo mi total inocencia respecto a los hechos que se me imputan, cuya investigación recién comienza y colaboraré decididamente hasta demostrar mi total y completa inocencia. (…) Siempre he actuado con probidad y rectitud tanto en mi vida pública como privada. Eso lo saben incluso quienes me acusan”.

“Tengo mi conciencia tranquila y mis manos limpias. Hay que esperar que la justicia haga su labor, mientras eso, yo seguiré trabajando, mirando siempre a los ojos y con mi frente muy en alto”, concluyó.