Este lunes, el ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade fue condenado a 61 días de presidio y al pago de una multa de 11 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, más de $686.000, por el delito de estafa residual.

No obstante, tras reconocer su responsabilidad, el tribunal accedió a la pena sustitutiva de libertad vigilada por un año por parte de Gendarmería de Chile y al pago de la multa en 11 cuotas mensuales.

El caso

En septiembre de 2021, la Fiscalía Centro Norte comenzó una investigación contra el ex activista luego de que se descubriera que había inventado tener cáncer. Producto de la enfermedad que decía tener, fue protagonista de rifas, donaciones y eventos de caridad para ayudar a pagar sus tratamientos.

Al momento de ser electo convencional constituyente, realizó una declaración de intereses en donde afirmó que tenía una deuda de $27 millones con el banco Scotia por “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

La audiencia estaba contemplada para el 19 de diciembre de 2022, sin embargo, producto del paro de los fiscales, esta fue reprogramada para este lunes.

En la instancia, la Fiscalía aclaró que en este caso no se formalizará por perjurio al ex convencional, porque “consideramos que no se da el tipo penal”, indicaron.

Tras finalizar la audiencia, Rojas Vade se retiró en silencio del Centro de Justicia de Santiago. Pero quien sí habló fue su abogado defensor, Tomás Ramírez: “Él desde el primer momento señaló que estaba arrepentido, que es algo que no debió haber hecho y, según lo que me ha señalado, es su postura que se mantiene durante todo este tiempo”.