VIDEO RELACIONADO – Manifestantes protestan fuera de la casa de Martín Pradenas (00:35)

La Fiscalía de La Araucanía presentó dos recursos ante la Corte de Apelaciones de Temuco para revertir las resoluciones del Juzgado de Garantía de la misma ciudad vinculadas con el caso de Antonia Barra y denuncias por delitos sexuales.

En específico, se apunta a la decisión de rechazar la prisión preventiva contra Martín Pradenas, quien fue acreditado como autor del delito de violación contra la joven, y la prescripción de dos de las acusaciones. El tribunal decretó arresto domiciliario contra el acusado.

El fiscal regional, Cristián Paredes, afirmó que “esta resolución es errada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso y lo más importante no da crédito a aquello que a nosotros nos parece fundamental: no da credibilidad a las víctimas”.

Lee también: Ministra de la Mujer tras formalización de Martín Pradenas: “Las mujeres que sufren violencia nunca son responsables”

“La Fiscalía está con las víctimas, ha acreditados estos hechos y les ha creído en cada uno de los momentos en que han concurrido a nuestras instancias a manifestar lo acontecido y por eso hemos formalizado investigación”, añadió.

El persecutor señaló que “tenemos una convicción, que los hechos acontecieron en la forma en que las víctimas lo han relatado y por eso esperamos que la Corte de Apelaciones prontamente conozca estos recursos y enmiende estas resoluciones conforme a derecho, disponiendo por un lado la prisión preventiva de Martín Pradenas, y por otro, que los hechos no están prescritos”.

Luego de que saliera a la luz el caso de Antonia Barra, quien se suicidó luego de denunciar que fue violada por el joven de 28 años, se sumaron otras cinco mujeres que denunciaron agresiones entre 2010 y 2019 contra afectadas de entre 13 y 21 años y que ocurrieron en Temuco y en Pucón.

Lee también: OCAC y formalización de Martín Pradenas: “Si hubiese estado en Plaza Dignidad, estaría en prisión preventiva”