Este viernes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunió en Valparaíso con la Asociación Nacional de Fiscales para abordar la controversia en torno a la demolición de las “narco-casas” en La Florida, medida encabezada por el alcalde Rodolfo Carter.

Cabe recordar que la Fiscalía abrió una investigación sumaria por la entrega no oficial del listado de estos inmuebles.

Ante esto, el jefe del Ministerio Público reiteró que seguirán colaborando en el combate al narcotráfico con los municipios, pero señaló que se debe regular qué tipo de antecedentes se pueden compartir y cómo debe ser normado.

Según consignó La Tercera, Valencia comunicó que ya ordenó la elaboración de un protocolo para normar “qué información se puede entregar y qué no” a los municipios.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, dijo: “Nos parece que está bien, porque es una manera de que los fiscales tengamos certezas de qué cuestiones podemos plantear en estos consejos y cuáles son los marcos de la colaboración con las municipalidades”.

“Hay información que no se puede entregar, que es reservada de las causas, como la identidad de los denunciantes, porque también hay una preocupación por proteger a las personas que denuncian a los delitos y también nuestra preocupación, y así se lo expresamos al fiscal nacional, por la seguridad de los fiscales“, agregó.

La polémica

Después del amplio y muy publicitado operativo, el Ministerio Público señaló que la demolición de ampliaciones irregulares “es competencia exclusiva de los departamentos de obras de las municipalidades, careciendo el Ministerio Público de facultades o atribuciones de ordenar o decretar la demolición total o parcial de un inmueble”.

No obstante, “la Fiscalía proporcionó de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes, judicializadas, con personas formalizadas y algunos privados de libertad por delitos contemplados en la Ley 20.000 (Ley de droga) y otros ilícitos”, agregó.

Este jueves, el jefe comunal dijo que “a las 8:00 de la mañana (del miércoles) nos dijeron desde el Ministerio Público: dedo para arriba. El alcalde y la Municipalidad de La Florida tiene una idea, que no es la única, tal vez ni la mejor, pero todo suma. Y lo bueno, son declaraciones textuales del fiscal Valencia, es que las instituciones deben colaborar”.

En ese sentido, el alcalde aseguró que, como municipio, “recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía. No fue informar, no fue un (mensaje de) WhatsApp, no fue una llamada de La Moneda ni un tirón de orejas. Fue una comunicación correo a correo entre autoridades públicas con total transparencia”. Sin embargo, “en un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario (Valencia) contra el fiscal”, añadió.

Incluso, en entrevista con Chilevisión, Carter mostró la impresión de un correo electrónico que tiene el membrete de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el cual indica -de forma oculta- el nombre del persecutor remitente, así como también el de otro fiscal que fue copiado en el mail.

En el documento, que fue enviado a las 14:53 horas del martes 10 de enero pasado, el emisor le adjunta a Carter los procedimientos relacionados con la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la comuna correspondiente a 2022.

También se menciona la autorización a la destrucción de especies incautadas durante un procedimiento en una botillería de La Florida.

Pdte. Boric descartó “telefonazo”

El presidente Gabriel Boric descartó el jueves que haya habido un “telefonazo” -tal como mencionó Carter- desde La Moneda al Ministerio Público con relación a la polémica: “Eso es absolutamente falso, la Fiscalía es un ente autónomo y no ha habido ningún llamado por parte del Gobierno“.

Además, el mandatario dijo estar “preocupado de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, no contra los alcaldes. En esa pelea no estoy interesado“.