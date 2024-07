Espinoza arremete contra Macaya tras salir en defensa de su papá: “Cada vez oscureces más esta inmundicia”

El senador socialista criticó duramente a su colega de la UDI por defender a su padre, quien fue sentenciado a seis años de prisión por abuso sexual reiterado contra dos menores.

El Senador Fidel Espinoza, miembro del Partido Socialista (PS), expresó su rotunda condena a las recientes declaraciones de Javier Macaya, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien defendió a su padre, Eduardo Macaya, tras ser condenado a seis años de prisión por el delito de abuso sexual reiterado contra dos menores de edad.

Las críticas de Espinoza surgieron luego de que Javier Macaya reiterara su convicción sobre la inocencia de su padre.

El senador de la UDI basó su defensa en conversaciones con los padres de los menores involucrados y en su conocimiento del caso.

Macaya también señaló que no existe parentesco entre su padre y las víctimas, afirmando: “Mi familia está súper unida detrás de este tema, absolutamente unida (…). Las acusaciones que se hacen no son de una persona de mi familia“, sostuvo.

Respuesta de Espinoza

A través de su cuenta de X, el senador Espinoza reposteó la noticia y criticó duramente a Javier Macaya, afirmando que el parlamentario había sobrepasado todos los límites.

“Ya superaste todo, Javier Macaya. Qué importa quiénes sean las víctimas”, escribió Espinoza.

Además, el senador socialista agregó que no era necesario intentar “aclarar nada, porque cada vez oscureces más esta inmundicia. Ya a estas alturas te diría que no puedes seguir dirigiendo tu partido. Has sobrepasado todo.”