“Que la pasión de la campaña no empañe la paz ni la democracia”: El mensaje de Chomalí de cara a las elecciones municipales

El arzobispo pidió que las elecciones se conviertan en una celebración de la democracia, el respeto y la unidad, y advirtió sobre el riesgo de que la pasión electoral empañe la paz y la convivencia.

Durante el Te Deum Ecuménico celebrado este miércoles 18 de septiembre, el Arzobispo Fernando Chomalí se dirigió a los presentes con un mensaje enfático a los candidatos que postulan a cargos de responsabilidad en los municipios y gobiernos regionales en el marco de las elecciones municipales de octubre.

A pocas semanas de un nuevo proceso eleccionario, Chomalí destacó que “las acciones generan cultura” y subrayó la importancia de fortalecer la dignidad del quehacer político, recordando que la política es una vocación esencial para el bien común.

“Les pido que trabajen para fortalecer la dignidad del quehacer político; porque la política es la más alta vocación a la que puede aspirar un ciudadano dado que allí se juega el bien común. No estropeen tan alto honor encomendado, se los pido en nombre de Dios y de todos los chilenos“, comentó.

El arzobispo instó a los postulantes a trabajar por una cultura de diálogo, respeto y reconocimiento de las cualidades humanas en el adversario político.

“La sociedad no se divide entre buenos y malos; la acción política debe orientarse a mejorar las condiciones de vida de todos, especialmente de los más desfavorecidos”, afirmó.

Chomalí también advirtió sobre la necesidad de que la pasión de la campaña electoral no empañe la paz ni la democracia, pidiendo que estas elecciones se conviertan en una celebración del valor del ser humano.

“Les pido que la pasión que legítimamente genera una campaña electoral no empañe la paz, no empañe el lenguaje, no empañe la democracia y la sana convivencia. Les pido que conviertan estas elecciones en una gran fiesta de la democracia, del valor del ser humano, de la capacidad de reconocer lo positivo que hay en el otro y la hidalguía para admitir la derrota y la humildad para enfrentar el triunfo”, agregó.