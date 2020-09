El senador por La Araucanía Felipe Kast (Evópoli) reconoció que en Evópoli tienen la mira puesta en La Moneda y no descartó ser el candidato del partido en la primaria de Chile Vamos.

En entrevista con La Tercera y al ser consultado sobre si tenía intención de repetir su candidatura de 2017, el parlamentario dijo que “por supuesto que estamos mirando a La Moneda, no solamente yo, sino que Evópoli. Evópoli va a competir, yo soy parte de un proyecto colectivo, y ese proyecto colectivo sin duda va a competir en las próximas primarias”.

El senador también repasó las últimas definiciones de los alcaldes de Las Condes, Joaquín Lavín, y de Recoleta, Daniel Jadue, los dos favoritos en las encuestas.

Sobre Lavín, dijo que “si él quiere ir a La Moneda, que lo diga. No me parece bueno que alguien diga ‘no, mire yo no quiero ir a La Moneda’, si sabemos que él está trabajando para eso”. En esa línea, argumentó que “es un error político. Yo creo que es difícil tener credibilidad en política si dices algo y a la semana la gente te dice ‘pero cómo, si usted dijo otra cosa’”.

También indicó que no cree que el jefe comunal sea “socialdemócrata”, como afirmó en Tolerancia Cero: “yo creo que fue estrategia de marketing”.

Respecto a la idea planteada por Lavín sobre un gobierno de “convivencia nacional”, dijo que aunque “no necesitamos polarizar Chile”, encuentra falsa la “idea utópica de que aquí en realidad vamos a gobernar todos, aquí no hay ideas distintas. Soy socialdemócrata un día, soy liberal otro día. Esa parte, no. Las coaliciones políticas no dan lo mismo”.

Por último, ante las críticas de Jadue sobre que en la derecha se están subiendo al carro del Apruebo, respondió que “fue el Partido Comunista el que se quedó fuera del acuerdo. No solamente a fines de los ’80, sino que el 15 de noviembre de 2019, así que el señor Jadue venga a decirnos ahora, con una soltura de cuerpo increíble, que hay algunos de la derecha que nos estamos subiendo al Apruebo, siendo que hemos estado con el Apruebo desde el inicio, ¡sino que él no estuvo para el acuerdo del 15 de noviembre!, ¡él fue el que no estuvo dispuesto a firmar este acuerdo democrático!”.

“Así que el señor Jadue me venga a dar lecciones de demócrata, por favor”, concluyó.