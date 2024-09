Felipe Guevara descarta haber tenido conversaciones con Luis Hermosilla: “No lo conozco ni tengo número”

El exdelegado negó que su nombre vaya a aparecer en chats con el abogado que actualmente está en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción, en el marco del Caso Audios.

En el marco de las investigaciones por el Caso Audios, el ex delegado presidencial metropolitano Felipe Guevara descartó haber tenido conversaciones con Luis Hermosilla, abogado que está en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción.

¿Qué pasó?

Personeros políticos de distintos sectores están en la mira de la ciudadanía, ante posibles relaciones con el abogado. Esto especialmente luego que el hermano y defensa del imputado, Juan Pablo Hermosilla, pidió tener copia de los chats que investiga el Ministerio Público.

Este viernes, se le preguntó Guevara si en el pasado ha tenido alguna conversación con Hermosilla. “No, no conozco al señor Hermosilla, no tengo su número. Así que no tengo nada que hacer en ese caso”.

Al respecto, se le comentó el antecedente de que se habría solicitado información al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz por una causa en la que él estaría involucrado. “Bueno, la gente puede conversar en los temas que estime conveniente. Insisto, yo no lo conozco al señor Hermosilla y no he tenido el gusto de conocerlo”, sostuvo.

Finalmente, se le preguntó si su nombre sería encontrado en los chats. “No, no lo van a encontrar”, respondió.