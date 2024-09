Familia revela desgarrador testimonio de electrodependiente antes de morir: “Si no llega la luz, no voy a estar mañana”

Benedicto, de 78 años, dependía de oxígeno eléctrico y no recibió asistencia durante el corte de luz, lo que resultó en su muerte debido a la falta de respuesta de la empresa eléctrica.

Este jueves se dio a conocer que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos contra Enel tras la muerte de tres personas electrodependientes durante el prolongado corte de luz que afectó a la Región Metropolitana a principios de agosto.

Esta situación ha expuesto serias deficiencias en la respuesta de la empresa eléctrica ante emergencias que afectan a individuos que dependen de equipos eléctricos para su supervivencia.

En este contexto, el doloroso testimonio de Lucy Ahumada, hermana de Benedicto, un hombre de 78 años que dependía de oxígeno eléctrico, ha cobrado mayor relevancia.

Benedicto era uno de los 3.500 clientes electrodependientes registrados en Enel, y a pesar de estar en el registro de clientes “prioritarios”, no recibió la asistencia adecuada durante el corte de electricidad que duró más de 20 horas.

Lucy Ahumada relató a 24 horas, con profunda angustia, los eventos que llevaron a la tragedia.

“Empecé a llamar cuando se cortó la luz, llamé unas 10 veces, todos me decían, espere un momento. Él (su hermano) sabía y me dijo ‘si no llega la luz, yo no voy a estar mañana’. Después en la mañana recibí una llamada y me dicen que es de Enel. Yo dije, y ahora llaman ustedes, ahora que las personas ya no están”, explicó Lucy, visiblemente afectada.