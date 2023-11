Este viernes, falleció a los 42 años el cofundador de la Fundación Iguales e ingeniero Civil, Luis Larraín Stieb.

Durante la jornada se había comunicado que el estado de salud del activista por los derechos LGBTQI+ había empeorado en su condición, un agresivo cáncer a la sangre.

De acuerdo a La Tercera, la noticia fue confirmada por familiares de Larraín a sus cercanos y amigos.

Fue el 26 de enero de este año cuando Larraín dio a conocer su enfermedad, señalando que “después de ocho noches de hospitalización y 14 días de exámenes, hoy por fin me confirmaron que mi derrame pleural se produjo por un linfoma primario de efusiones (PEL), un tipo muy poco frecuente y muy agresivo de linfoma no Hodgkin, es decir, un cáncer de sangre”.

En febrero, Larraín conversó con CNN Chile sobre su diagnóstico.

“Siempre pensé que en algún minuto iba a tener cáncer, así que de alguna forma me siento más preparado que una persona común y corriente”, confesó. Sin embargo, “pensé que me iba a dar más viejo”, agregó.

“Si bien me da algo de pudor todo esto y probablemente muchos van a encontrar que es demasiado personal para compartirlo, en mis 18 años como enfermo crónico me he dado cuenta de que hay una enorme necesidad de visibilizar y normalizar las vidas cotidianas de los enfermos crónicos, y hay mucha gente que me ha escrito agradeciéndome por visibilizarlo. Por eso lo hago”, sentenció.