El pasado jueves 26 de enero, el cofundador y ex presidente de Fundación Iguales, Luis Larraín, dio a conocer que le fue diagnosticado un linfoma primario de efusiones (PEL, por su sigla en inglés), un agresivo tipo de cáncer que afecta al sistema inmune.

En la instancia, el ingeniero civil relató que “después de ocho noches de hospitalización y 14 días de exámenes, hoy por fin me confirmaron que mi derrame pleural se produjo por un linfoma primario de efusiones (PEL), un tipo muy poco frecuente y muy agresivo de linfoma no Hodgkin, es decir, un cáncer de sangre”.

“Es común en personas viviendo con VIH, trasplantadas de órganos sólidos (mi caso) y cirróticas. El pronóstico no es bueno, pero aparentemente en trasplantados es mejor que en personas con VIH+”, agregó.

“Pensé que me iba a dar más viejo”

Larraín actualmente trabaja en DKMS, una fundación internacional, sin fines de lucro, que se dedica trabajar por los pacientes con cáncer de sangre y otros desórdenes de la sangre, a través de la búsqueda de potenciales donantes de células madre.

“Siempre pensé que en algún minuto iba a tener cáncer, así que de alguna forma me siento más preparado que una persona común y corriente”, confesó en la instancia. Sin embargo, “pensé que me iba a dar más viejo”, agregó.

“Si bien me da algo de pudor todo esto y probablemente muchos van a encontrar que es demasiado personal para compartirlo, en mis 18 años como enfermo crónico me he dado cuenta de que hay una enorme necesidad de visibilizar y normalizar las vidas cotidianas de los enfermos crónicos, y hay mucha gente que me ha escrito agradeciéndome por visibilizarlo. Por eso lo hago”, sentenció.

“Es necesario normalizar todo este proceso”

Este martes, fue publicada una entrevista que le hizo La Segunda. En ella, Larraín reiteró su intención de visibilizar su diagnóstico, enfatizando en su cuenta de Instagram: “Ni ser gay ni tener cáncer deberían ser tabúes en la sociedad de hoy. No bajemos el volumen para pronunciar esas palabras porque estamos reforzando el prejuicio de que son algo que se debe ocultar”.

En tanto, en la conversación con el medio citado, el ingeniero civil comenta sobre “La ruta del enfermo crónico”, un espacio donde va contando sus “pasos”: “Algunas veces me salen bien, algunas veces mal. También hablo de la burocracia, porque a veces uno, además de sentirse mal, tiene que estar aplanando calles para llevar papeles de un lugar a otro. Año 2023. No tiene ningún sentido, ¡menos en un enfermo crónico!”.

“Mucha gente me dice ‘gracias por atreverte a mostrarlo’. Es necesario normalizar todo este proceso, porque es una manera de no cargar solo con todo este peso”, expresó.