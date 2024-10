Factchecking UC: El choque entre Sichel y Ríos al hablar de las querellas por delitos presentadas por Ñuñoa

Sebastián Sichel afirmó que la oficina de protección de víctimas no ha presentado querellas, cosa que fue corregida por Emilia Ríos, ya que sí se han hecho. Sin embargo, la cifra dada por la alcaldesa es imprecisa. Por otro lado, Sichel acusó que las querellas no han tenido resultados, lo cual es cierto.

En Aquí se debate de CNN Chile, Sebastián Sichel, cuestionó la existencia de querellas presentadas durante la administración de Emilia Ríos en Ñuñoa, a lo que la alcaldesa contestó que en 2023 se presentaron 37 y en 2024, 47. A esto, Sichel respondió que “no han tenido resultado”. Ante esto, el equipo de Factchecking.cl verificó si estas querellas fueron realmente presentadas y si estas tuvieron consecuencias.

Los datos del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), reflejan que ambos candidatos declararon datos falsos. En ambos años sí se presentaron querellas, pero no 37 y 47 como declaró Ríos, sino que tres en 2023 y diez en 2024.

Lo dicho por Ríos tampoco coincide con el total de representaciones jurídicas presentadas por Ñuñoa, ya que fueron 43 en 2023 y 76 en 2024. Tal como señala el cuadro entregado por la municipalidad.

Fuente: Unidad de análisis y estudios, CAVD.

Por otro lado, lo señalado por Sichel con respecto a que no existen resultados, es correcto. El equipo de FactChecking.cl conversó con la Municipalidad de Ñuñoa y la respuesta que obtuvimos fue que: “Los casos con querella están todavía vigentes, es decir, no han sido aún objeto de sentencia”.

Retrasos en investigaciones judiciales: una carga del Ministerio Público.

Sin embargo, la celeridad de estas respuestas no depende del municipio, sino que del Ministerio Publico. Pedro Valdivia, director de asesorías y consultorías en Securitas Chile, afirmó que estos delitos no reciben prioridad en la investigación ya que el sistema judicial está ampliamente sobrecargado, lo que limita la capacidad de seguimiento de estos casos.

Esto se complementa con lo señalado por Verónica Chávez, concejala de Ñuñoa: “La atención jurídica que presta el Centro de Atención de Víctimas en sus resultados depende, finalmente, de la prontitud que le den los juzgados”.

María Eugenia Lorenzini, también parte del concejo, añadió que muchas víctimas no están dispuestas a involucrarse en procesos judiciales, lo cual limita aún más la efectividad de las querellas.

Tras la investigación y consulta con distintas fuentes expertas, el equipo de FactChecking.cl pudo reflejar que las afirmaciones de Sebastián Sichel y Emilia Ríos son falsas, ya que los números dichos no coinciden con lo entregado por la municipalidad. En relación con la falta de resultados, esto es verdadero, pero si bien no los hay, no es algo que dependa de la gestión de la comuna.

*Este chequeo de datos se realizó en el marco de una actividad del curso de Análisis de Periodismo Comparado de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica. La editora general del proyecto Factchecking.cl es la profesora Alma Palacios.