La senadora Fabiola Campillai aseguró que el senador Manuel José Ossandón (RN) le habría condicionado su aprobación al proyecto de amnistía a los presos en marco del estallido social a cambio de indulto a los condenados en Punta Peuco.

“Ayer me faltaron el respeto terriblemente. Se me condicionó el voto para la ley de amnistía pidiéndome que le pidiera al presidente el indulto para los presos de Punta Peuco“, afirmó la parlamentaria en el ex Congreso Nacional, lugar donde sesiona la Convención Constitucional.

Posteriormente, añadió: “Se me dijo que las familias de ellos estaban sufriendo, pero ¿qué pasa con las madres que buscan a sus hijos? Los de Punta Peuco no han mostrado ni una gota de arrepentimiento frente a los que buscan a sus seres queridos”.

“No puedo creer que se condicione así un voto, que hagan esa comparación desde la derecha con los jóvenes hoy”, dijo.

Cuando le consultaron quién fue la persona que le propuso dicha condición, Campillai respondió: “El senador Ossandón”.

“Él quiere la libertad y creo que la derecha completa quiere la libertad de esos delincuentes”, finalizó Campillai.

En tanto, el senador Ossandón respondió que “no quiero polemizar con la senadora porque tengo mucha empatía por lo que le ha tocado vivir. Sólo quiero decir que nunca le he planteado que a cambio de aprobar la amnistía a los presos se libere a alguien de punta peuco”.

“Lo que yo le dije en una reunión que tuvimos ayer en su oficina es que como sociedad debemos preocuparnos de todas las personas que están sufriendo, eso incluye también a militares que viven situaciones terminales y que también necesitan clemencia”, aseveró el militante de RN.

Asimismo, reiteró: “Nunca condicioné mi voto porque yo estoy en contra de la ley de amnistía y porque mi posición es analizar caso a caso para que no se cometan injusticias”.