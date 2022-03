El senador independiente Karim Bianchi ingresó un nuevo proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero esta vez en la Cámara Alta, siendo así la primera iniciativa originada en el Senado.

Este es el octavo proyecto que busca que las personas puedan sacar el 10% de sus fondos en las AFP.

¿Por qué el Senado como Cámara de origen? Bianchi explicó que “ha sido ese el lugar donde se le han puesto las trabas, donde se ha querido ganar tiempo, donde se han dado el lujo de jugar con las expectativas de las chilenas y chilenos”.

“Entonces, yo quiero ver quién va más rápido: si es el Senado que quiere sobrevivir, o la Cámara de Diputados, legítimamente”, aseveró. Asimismo, añadió que “tenemos una responsabilidad, donde el Senado ha sido el principal escollo”.

Además, argumentó que “hay una senadora extinta de la Democracia Cristiana (DC) que fue quien le puso la lápida al cuarto retiro. Por lo tanto, hay un compromiso moral de la consecuencia”.

Finalmente, Bianchi emplazó al presidente Gabriel Boric: “Tiene que tener la consecuencia de lo que defendió. La consecuencia no es cuando a mí me conviene algo, sino que es permanente. No veo un proyecto que garantice buenas pensiones, además de todo el proceso de inflación que está viviendo la gente, donde los sueldos miserables no alcanzan”.