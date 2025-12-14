Expresidente Eduardo Frei tras votar en segunda vuelta: “Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años”

El exmandatario no quiso abordar la situación que vive por su militancia en la Democracia Cristiana, tras ser pasado al Tribunal Supremo por sacarse una foto con José Antonio Kast.

El expresidente Eduardo Frei llegó a votar a Las Condes para la segunda vuelta presidencial.

Tras ello, hizo un llamado a los chilenos y chilenas a que “voten en conciencia, pensando en Chile, en su futuro, en lo que sea mejor para el país”.

“La decisión evidentemente que marcará la política chilena en los próximos años y, por lo tanto, y por eso es doblemente importante, solamente pensar en el bien común y sobre todo pensar en el interés superior del país”, afirmó.

El exmandatario aseveró que “el futuro a partir de mañana necesita diálogo. Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar”.

Esto dependerá de las autoridades parlamentarias elegidas en la primera vuelta y quien salga electo durante esta jornada. “Que sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son. Reitero mi llamado, yo siempre he estado dispuesto al diálogo, así lo demostramos en nuestro tiempo y espero que esa sea la tónica de los próximos años”.

Además, recalcó que la próxima elección será en un par de años más, por lo que “existe el espacio político y lógicamente el tiempo para buscar esos grandes acuerdos”.

Frei también fue consultado sobre su militancia en la Democracia Cristiana, luego de que durante la campaña para la segunda vuelta se sacara una foto con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Tras ello, la colectividad decidió pasar a Frei al Tribunal Supremo, apuntando a una conducta de “máxima gravedad”.

Sin embargo, declinó responder diciendo que “hoy es día de elecciones y, por lo tanto, se habla de elecciones. Más adelante hablaremos”.

Cuando le preguntaron cuál es la mejor opción en esta segunda vuelta, tampoco respondió.