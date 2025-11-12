País héctor espinosa

Exdirector de la PDI Héctor Espinosa ingresa a prisión preventiva tras condena unánime por malversación de fondos públicos

Por CNN Chile

12.11.2025 / 14:59

El Cuarto Tribunal Oral de Santiago declaró culpable al antiguo jefe policial de tres delitos de corrupción, aplicando la medida cautelar por riesgo de fuga antes de la lectura de sentencia programada para diciembre.

El exdirector general de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa, quedó en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yaber tras ser declarado culpable por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

El fallo unánime del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago determinó que el antiguo alto mando policial desvió $146 millones de gastos reservados de la PDI hacia sus cuentas personales durante su gestión.

Según reportó Bío Bío Chile, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar ante el evidente peligro de fuga del condenado, quien enfrenta una condena potencial que se definirá en la lectura de sentencia del 1 de diciembre.

Red de lavado y condena extendida

La investigación demostró que Espinosa utilizó su posición directiva para desviar fondos institucionales entre 2018 y 2020, operación que incluyó a su cónyuge María Magdalena Neira Cabrera, también condenada por lavado de activos.

El caso, formalizado inicialmente en 2021, expone uno de los mayores escándalos de corrupción al interior de la policía civil chilena.

