El ex convencional, Harry Jürgensen, se refirió a los dichos de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

En entrevista con Influyentes de CNN Chile, la lingüista señaló que fueron “presas de un cuarto poder que modificó la decisión de la ciudadanía instalando una cuestión más poderosa, que es el miedo“.

“Lo que todo Chile debe reconocer es que aquí hay un cuarto poder que está definiendo la política en Chile, que es el poder de los medios de comunicación, puesto que ellos obedecen a una elite política”, replicó.

“Elisa Loncon es una de las personas que no tienen ni un gramo de autocrítica”

En conversación con Emol, Jürgensen señaló: “Lamentablemente, Elisa Loncon es una de las personas que no tienen ni un gramo de autocrítica, porque el diálogo que ella sostiene no se intentó, simplemente pasaron la máquina por sobre la minoría que constituimos nosotros, ese 22%. Nunca se nos escuchó nuestra propuesta, todas fueron simplemente votadas y muchas no fueron simplemente puestas en discusión, no existió diálogo”.

“Cuando la ciudadanía habla lo hace claro y potente. En eso al menos merece un respeto la posición que tiene la ciudadanía respecto al tema constitucional, con ese mínimo de respeto debe construirse esa nueva Constitución, respetando esa mayoría y el diálogo. No comparto en nada las opiniones de Elisa Loncon, porque me tocó conocerla, vivir y también sentir esa falta de diálogo en una Convención histórica y facultada para hacer una nueva Constitución para todos los chilenos”, dijo.

Asimismo, planteó que “las fake news no salen de la prensa establecida, organizada y responsable, las fake news emergen desde opiniones de personas que no tienen mayor fundamento. Pero esta, la de Elisa Loncon puede ser una de las grandes fake news que se pueden dar a conocer sobre cómo la prensa es la culpable de comunicar el contenido que tenía la propuesta de Constitución“.

De acuerdo al exconvencional de Renovación Nacional, los medios cumplieron su papel, ya que “la gente supo tener una evaluación y una opinión respecto a ese contenido. Por lo tanto, me parece muy mal cuando se castiga al mensajero de una noticia”.

Finalmente, y respecto al proceso constituyente en curso, Jürgensen subrayó que “solo hay que considerar lo ocurrido, considerar la historia y nunca desconectarse de la realidad para generar una nueva Constitución y generar las instituciones que reclaman el país y no simplemente mirar un solo contexto, sino que mirar la realidad, la actualidad y el país entero en su historia y en su futuro”.