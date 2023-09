Este sábado se dio a conocer que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó una acusación ante el Séptimo Juzgado de Garantía contra Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros, quien enfrenta cargos como autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica.

Dicha acusación apunta a que el fiscal encargado del caso, Francisco Ledezma, solicitó una condena de 12 años para el exmiembro de Carabineros.

Tras esto, Crespo apareció en su cuenta de X para mencionar que se enteró por los medios de comunicación de orden realizada por la Fiscalía.

“Aún no notifican a mi defensa y ya lo publicó la prensa, que lamentable como actúa la fiscalía. Literalmente me enteré por la prensa que me están pidiendo 12 años de cárcel“, escribió.

Lee también: Fiscalía pide 12 años a excarabinero acusado de disparar y de dejar ciego a Gustavo Gatica

Cabe recordar, que el fiscal a cargo del caso señaló que se dio por concluida la investigación y anunció la presentación de 131 testigos, 377 documentos, 734 evidencias y 53 peritos, todos destinados a demostrar la culpabilidad de Crespo en el delito de “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas”.