Esta jornada el ministro de Educación, Marco Ávila se refirió a la actualización del Plan Paso a Paso que modifica la obligatoriedad de las clases presenciales.

En el marco de las primeras actividades del Presidente Gabriel Boric, el secretario de Estado sostuvo que “esto se publicó un día antes del cambio de mando. No sabemos la razón y además yo deduzco que no hubo acuerdo probablemente entre el ministro Paris y el ministro Figueroa, porque él planteaba la presencialidad y ahora este Plan Paso a Paso del Minsal dice otra cosa. Por lo tanto, hoy día nosotros nos tenemos que hacer cargo quizás de las discrepancias que tengan estos dos ministerios”.

Asimismo, emplazó al ex titular de Salud, el Dr. Enrique Paris a hacerse responsable de esta modificación “Yo espero de verdad, aunque este fuera, que el ministro Paris se responsabilice de este cambio en el Plan Paso a Paso y saber si acaso estuvo de acuerdo o no el ministro Figueroa en esto”, dijo.

Al respecto, la ex subsecretaria de Salud Pública, la Dra. María Teresa Valenzuela salió al paso de los cuestionamientos y calificó este cambio como “un error de gráfica”. “Resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica. Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hizo modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue”, dijo consultada por Emol.

Asimismo, y desde la administración del ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvieron al mencionado medio que: “De acuerdo a las resoluciones no hay cambios. Sigue siendo obligatorio. Las gráficas tienen un error cuyo origen desconozco. Lo que importa son las resoluciones”.