Esta jornada y en el marco de las primeras actividades del Presidente Gabriel Boric, el ministro de Educación, Marco Ávila se refirió a la actualización del Plan Paso a Paso que modifica la obligatoriedad de las clases presenciales. En ese sentido, Ávila expresó que “esto se publicó un día antes del cambio de mando. No sabemos la razón y además yo deduzco que no hubo acuerdo probablemente entre el ministro Paris y el ministro Figueroa, porque él planteaba la presencialidad y ahora este Plan Paso a Paso del Minsal dice otra cosa. Por lo tanto, hoy día nosotros nos tenemos que hacer cargo quizás de las discrepancias que tengan estos dos ministerios”. Sobre su postura en esta materia, el titular de Educación sostuvo que “es una falsa polémica lo de la obligatoriedad, la educación siempre ha sido obligatoria en Chile. No es el tema la obligatoriedad, más bien es como logramos generar confianza en las comunidades educativas especialmente en madres, padres y cuidadores para que los estudiantes vuelvan a las aulas. (…) Yo espero de verdad, aunque este fuera, que el ministro Paris se responsabilice de este cambio en el Plan Paso a Paso y saber si acaso estuvo de acuerdo o no el ministro Figueroa en esto”.